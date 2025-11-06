نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في السوبر المصري 2025

تتجه الأنظار الليلة إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري، حيث يلتقي الزمالك بنظيره بيراميدز في مواجهة من العيار الثقيل تقام في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة المنتظرة التي تحمل الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين.

أهمية المباراة

المواجهة تُعد صراعًا مباشرًا بين فريقين يملكان طموحات كبيرة هذا الموسم، فالزمالك يسعى لاستعادة توازنه والاقتراب من القمة بعد نتائج متذبذبة، بينما يدخل بيراميدز اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة الأهلي في صدارة الترتيب. كلا الفريقين يمتلكان عناصر مميزة قادرة على حسم المباراة في أي لحظة.

الزمالك ضد بيراميدز

المعلقون على المباراة

من المقرر أن يتولى التعليق على المباراة صوت مميز من نجوم التعليق المصري عبر قناة ON Time Sports 1 HD، في تغطية خاصة تشمل فقرات تحليلية قبل وبعد اللقاء مع نجوم الكرة المصرية.

كيفية مشاهدة المباراة

يمكن لعشاق الكرة المصرية متابعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كما يتاح البث المباشر من خلال منصة القناة الرقمية، إضافة إلى متابعة دقيقة بلحظة عبر المواقع الرياضية الكبرى.

التشكيل المتوقع للفريقين الزمالك وبيراميدز

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمر جابر – أحمد سيد زيزو – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور

الهجوم: شيكابالا – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – عبد الله السعيد

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – رمضان صبحي – إبراهيم عادل

توقعات الجماهير في الماتش اليوم

تتوقع الجماهير مباراة مشتعلة من البداية حتى النهاية، حيث يمتاز الفريقان بالقوة الهجومية والمهارات الفردية العالية. الزمالك يملك دوافع العودة لسكة الانتصارات، بينما يدخل بيراميدز بثقة وطموح لتحقيق فوز ثمين يعزز موقفه في المنافسة على اللقب.