نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترشيح حبيبة صبري حارس مسار لتشكيل الأفضل فى العالم بجوائز ذا بيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قائمة الترشيحات النهائية للتشكيل المثالي لأفضل لاعبي ولاعبات العالم لعام 2025 حدثًا تاريخيًا لكرة القدم المصرية، بعد دخول حبيبة صبري حارس مسار كأول ممثل من الدوري المصري ضمن ترشيحات جوائز الأفضل عالميا بحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ذا بيست 2025.

وفي منافسات السيدات، دخلت حبيبة صبري، حارسة مرمى فريق مسار بالدوري المصري، قائمة أفضل 11 حارسة مرمى في العالم، المرشحين للتشكيل المثالي للعام بجوائز ذا بيست، لتصبح أول ممثل من الدوري المصري في التاريخ ينال هذا الشرف الكبير.

وتواجه حبيبة منافسة قوية مع أبرز الحارسات في العالم، من بينهن كاتا كول حارسة مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا، وماري إيربس حارسة مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إنجلترا، وهانا هامبتون حارسة مرمى تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

ويُعد هذا الترشيح خطوة مهمة وتاريخية لكرة القدم النسائية المصرية ونادي مسار.

