أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب جمعة مشهور عن تولية مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش خلفًا للمدرب هيثم شعبان. جمعة مشهور لـ ستاد المحور: وافقت على تدريب طلائع الجيش دون تفكير وهو شرف كبير وقال جمعة مشهور في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تدريب طلائع شرف كبير لي وأعتبر هذا المكان هو بيتي ولا أستطيع التأخر عليه". واختتم: "الفترة المقبلة ستكون صعبة ونسأل الله التوفيق فيها".

