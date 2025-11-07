الرياضة

جمعة مشهور لـ ستاد المحور: وافقت على تدريب طلائع الجيش دون تفكير وهو شرف كبير

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف المدرب جمعة مشهور عن تولية مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش خلفًا للمدرب هيثم شعبان.

وقال جمعة مشهور في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تدريب طلائع شرف كبير لي وأعتبر هذا المكان هو بيتي ولا أستطيع التأخر عليه". 

واختتم: "الفترة المقبلة ستكون صعبة ونسأل الله التوفيق فيها".
 

