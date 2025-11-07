العالم اليوم - إنجاز علمي.. "كتاب خرائط" يكشف أسرار تطور الدماغ

انتم الان تتابعون خبر إنجاز علمي.. "كتاب خرائط" يكشف أسرار تطور الدماغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:24 صباحاً - حقق علماء إنجازا كبيرا في مبادرة طموحة لرسم ما يمكن أن يطلق عليه كتاب خرائط يوضح نشأة ونمو أنواع كثيرة من خلايا الدماغ منذ المراحل الجنينية الأولى وحتى البلوغ، وهي معرفة يمكن أن تبشر بطرق جديدة لمعالجة بعض الحالات المرضية المرتبطة بالدماغ مثل التوحد والفصام.

وقال الباحثون إنهم أكملوا المسودة الأولى لكتاب خرائط الدماغ البشري في أطوار النمو المختلفة، وكذلك دماغ الثدييات.

وركز البحث على خلايا دماغ الإنسان والفئران، مع بعض العمل على خلايا دماغ القردة أيضا.

وفي المسودة الأولية، رسم العلماء خرائط لتطور أنواع مختلفة من خلايا الدماغ عبر تتبع كيفية نشأتها وتمايزها عن بعضها البعض واكتمال نضجها في شكل أنواع مختلفة ذات وظائف فريدة لكل منها.

كما تتبعوا أيضا عمل الجينات وتوقفها عن العمل في هذه الخلايا بمرور الوقت.

وحدد العلماء الجينات الرئيسية التي تتحكم في عمليات الدماغ واكتشفوا بعض القواسم المشتركة في تطور خلايا الدماغ بين أدمغة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى بعض الجوانب التي ينفرد بها الدماغ البشري، بما في ذلك تحديد أنواع خلايا لم تكن معروفة من قبل.

وتم إعلان النتائج بالتفصيل في مجموعة من الدراسات المنشورة في مجلة "نيتشر" ومجلات أخرى ذات الصلة.

وهذا البحث جزء من مبادرة شبكة أطلس خلايا الدماغ (بيكان) التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية.

وهذه المبادرة هي ثمرة تعاون علمي دولي لإنشاء خرائط شاملة للدماغ البشري.

ووجد الباحثون أكثر من خمسة آلاف نوع من الخلايا في دماغ الفأر، ويُعتقد أن دماغ الإنسان يحتوي على هذا العدد على الأقل.

ووفقا لعالم الأعصاب هونكوي زينغ، مدير علوم الدماغ في معهد ألين في سياتل ورئيس اثنتين من الدراسات، فإن العلماء يأملون من خلال هذه الأبحاث في التوصل إلى علاجات أكثر دقة قائمة على الجينات والخلايا لمجموعة من الأمراض البشرية.

كما أن هناك أملا في أن توفر هذه النتائج فهما أدق لمرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والفصام وغيرها من الحالات المرضية المعروف أنها تنشأ أثناء نمو الدماغ.