الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطبيعة الذي نغفل عنه، يوجد كنوز صغيرة تخفي في أوراقها أسرارًا كبيرة لصحة الجسم العامة، وأبرزها الريحان هذه العشبة ذات رائحة عطرة وطعم مميز، تحمل في طياتها قوى طبيعية قد تغير مسار حياتك الصحية، والتي لا تعتبر مجرد إضافة لنكهات الطعام، بل درع قوي يحمي من أمراض القلب والسرطان، اللذين يشكلان أكبر تهديدين لصحة الإنسان في العصر الحديث، فكيف يمكن لهذه العشبة البسيطة أن تتحول إلى حليف فعال في الحفاظ على صحة الجسم؟.

ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب

منذ قرون طويلة، كان الريحان جزءًا لا يتجزأ من أطباق المطبخ الإيطالي، كما احتل منزلة خاصة وهامة في الطقوس الجنائزية عند المصريين القدماء، حيث لا يُستغني عنه في عمليات الحفظ والتحنيط.

كنز طبي من الحضارات القديمة

ذكرت “جيليان كلوبرتسون” باعتبارها خبيرة تغذية من مؤسسة طبية أمريكية أنه عند تجفيف وطحن أوراق الريحان يُصبح لديك كنزًا غنيًا بفيتامين ك، وتحمل في طياتها سمات مكافحة للميكروبات وأيضًا تُخفف التهابات الجسد، بل وتُلامس صفاء الذهن في حالة استخدامها بالشكل المناسب.

أما أنواعه المختلفة كالحلو والجينوفيزي والبنفسجي والمقدس، فهي ليست تمتلك شكلًا جميلًا، بل أيضًا مليئة بعناصر تكبح الأكسدة وبالتالي تحمي الخلايا من التلف وتحد من معدل التعرض للأمراض المزمنة.

أشارت “كلوبرسون” إلى أن الريحان قد يُشكل أداة فعالة في مكافحة السرطان وفقًا لمؤشرات علمية أولية، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى دراسات موسعة على الإنسان لتحديد فعاليته بدقة والكمية الآمنة المطلوبة.

نتائج دراسات سابقة

توصل المختصون في بحث علمي سابق إلى أن الريحان الحلو قد يعيق تكاثر خلايا سرطان القولون، كما رُصدت سمات مكافحة للسرطان في ستة أنواع مختلفة من هذا النبات.

كما تأكد الباحثون أيضًا أن تناول الريحان يساعد في تقوية الجهاز المناعي لجسم مرضى السرطان نظرًا لاحتوائه على بعض المواد الفعالة مثل “فيتامين سي”، “الزنك”، و”الحديد”.

نشر “المركز الصحي الأكاديمي لجامعة تكساس في سان أنطونيو” أن هناك أبحاث أخرى كشفت أن الريحان فعال في كبح ارتفاع ضغط الدم، يحقق توازن في معدل الكوليسترول، وأيضًا الحفاظ على استقرار السكر.

حتى الآن لم يتم التصريح رسميًا عن الكمية الآمنة التي يجب تناولها من الريحان للحصول على أقصى فائدة منه ولكن استخدامه في شكل كبسولات مستخلص الريحان، أو إدخال الريحان الطازج والمجفف كتوابل في الوجبات.

حذر المختصون من أن الإفراط في استهلاك الريحان أو مزجه مع أنواع محددة من الأدوية قد يؤدي إلى زيادة غير طبيعية في سيولة الدم، بالإضافة إلى احتمالية خفض مفرط لمعدل السكر وضغط الدم المرتفع.