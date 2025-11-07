نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سامي تدير ندوة فيلم دخل الربيع يضحك في سينما زاوية السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدير الفنانة دنيا سامي ندوة مع بطلات فيلم "دخل الربيع يضحك" وهن، رحاب عنان، كارول عقاد، ريم العقاد، ريم صفوت، كوثر يونس، روكا ياسر، وذلك بعد عرضه الفيلم بسينما زاوية يوم السبت 8 نوفمبر الجارى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

قصة فيلم دخل الربيع يضحك

يروي فيلم أربع قصص منفصلة، تجري أحداثها خلال فصل الربيع، وتكشف جميعها عن الوجه الآخر من العلاقات الإنسانية التي تبدو في ظاهرها سعيدة ووردية، لكنها تخفي خلفها مرارة وحزنًا. ومع مرور الوقت، تبدأ حقيقة هذه العلاقات في الظهور، وتتحول الضحكات إلى دموع وخلافات، وتفضح الأسرار المخفية مع قدوم الخريف.

أبطال فيلم دخل الربيع يضحك

‎فيلم "دخل الربيع يضحك" من كتابة وإخراج نهى عادل، ومن بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبد الله، وتسجيل صوت مصطفى شعبان، وميكساج الصوت أحمد أبو السعد، وتلوين سامي نصار وأحمد شافعي، ومهندس ديكور سلمى تيمور، ومصممة أزياء مشيرة الفحام، ومخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان.

دنيا سامي تشارك في فيلم الست لما

في جانب آخر، تواصل الفنانة دنيا سامي تصوير مسلسل الست لما في مراحله الأخيرة، وهو من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى.

دنيا سامي في رمضان 2026

وتستعد الفنانة دنيا سامي لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل النُص مع الفنان أحمد أمين، ومسلسل فن حرب مع الفنان يوسف الشريف، واللذان سيتم عرضهما في الموسم الرمضاني لعام 2026