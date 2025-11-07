الرياضة

كهرباء الإسماعيلية لـ ستاد المحور: مجلس الإدارة جدد الثقة في رضا شحاتة.. وسيكون هناك تدعيمات قوية في يناير

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية عن مستقبل المدرب رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال عابدين في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور": "نثق ثقة كبيرة في المدرب رضا شحاتة وهناك إجماع داخل إدارة النادي على استمرار المدرب".

وأضاف: "كان هناك اجتماع مجلس إدارة منذ أيام قليلة، وتم الاستقرار على تجديد الثقة في المدرب رضا شحاتة واستمراره في تدريب الفريق وكل يدعم المدرب بكل الأشكال".

وتابع: "رغم وضعنا في جدول ترتيب الدوري ولكن الفريق يقدم أداءً جيدًا في المباريات وتلك هي كرة القدم قد يحالفك التوفيق وأحيانًا لا".

واختتم: "سيكون هناك تدعيمات قوية في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق".
 

