نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. برشلونة يسعى لاستعادة توازنه أمام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإسباني موسم 2025-2026، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة قدرة الفريق الكتالوني على استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة محليًا وأوروبيًا، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بطموحات عالية بعد تحسن ملحوظ في نتائجهم مؤخرًا.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في لقاء يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة بعد الظروف الصعبة التي يمر بها العملاق الكتالوني.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

برشلونة في اختبار جديد بعد تذبذب الأداء

يدخل برشلونة المباراة وهو يواجه ضغوطًا كبيرة بعدما تراجعت نتائجه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حقق الفريق 3 انتصارات فقط في آخر 5 مباريات بالليجا، مقابل هزيمتين كانت أبرزها أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في كلاسيكو مثير، وهي الهزيمة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستوى الفريق.

ولم يكن الوضع أوروبيًا أفضل حالًا، إذ اكتفى برشلونة بنتيجة تعادل 3-3 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة كلفت الفريق فقدان نقطتين مهمتين، ما زاد الضغوط على المدرب الألماني هانز فليك الذي يجد نفسه مطالبًا بتحقيق فوز يعيد الثقة للجماهير.

فليك يسعى لتقليص الفارق مع ريال مدريد

رغم الغيابات، يرى فليك أن مباراة اليوم فرصة مهمة لتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة. ويملك برشلونة 25 نقطة جمعها من 8 انتصارات، هزيمتين، وتعادل واحد، وسجل لاعبوه 28 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماهم.

ويعاني برشلونة من غيابات مؤثرة تضرب خط الوسط والهجوم، أبرزها:

رافينيا

بيدري

خوان جارسيا

وهي غيابات أجبرت فليك على تغيير نهجه التكتيكي أكثر من مرة، كما اضطر الفريق للاعتماد على أسلوب دفاعي أثار انتقادات كبيرة، خاصة بعد فشله في الحفاظ على نظافة الشباك في 9 مباريات متتالية.

سيلتا فيجو يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

على الجانب الآخر، يعيش سيلتا فيجو فترة انتعاش ملحوظة بعد تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني، ليصل رصيده إلى 13 نقطة من خلال الفوز في مباراتين، والتعادل في 7، والخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفًا مقابل 14 في شباكهم.

ودعم سيلتا موقفه بتحقيق فوز كبير في الدوري الأوروبي على حساب دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-0، ما يعزز من ثقته قبل مواجهة برشلونة.

الفريق بدأ الموسم بشكل غير مستقر، حيث خسر المباراة الأولى ثم تعادل في 7 مباريات متتالية بنتيجة واحدة (1-1)، قبل أن يستعيد توازنه بانتصارين مهمين أمام أوساسونا وليفانتي.

هل يحقق سيلتا فيجو المفاجأة أمام برشلونة؟

يعتمد سيلتا فيجو بشكل أساسي على عاملي الأرض والجمهور، إذ تُعد مواجهة برشلونة دائمًا فرصة مثالية لإحداث المفاجأة وتحسين الترتيب في جدول الدوري.

وسيسعى الفريق إلى الضغط على برشلونة مستغلًا نقاط ضعفه الدفاعية وغياب عدد من لاعبيه المؤثرين، إضافة إلى امتلاكه مهاجمين قادرين على إحداث الفارق في الهجمات المرتدة.

تاريخ مواجهات برشلونة وسيلتا فيجو

تشير إحصائيات موقع ترانسفير ماركت إلى تفوق كبير لبرشلونة في تاريخ مواجهاته مع سيلتا فيجو، إذ التقيا في 134 مباراة، حقق خلالها برشلونة:

74 فوزًا

مقابل 28 خسارة

و32 تعادلًا

وسجل لاعبو برشلونة 294 هدفًا مقابل 158 هدفًا في شباكهم.

ويُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 14 هدفًا.

برشلونة vs سيلتا فيجو.. مواجهة لا تقبل التوقعات

برغم الأرقام والتاريخ، تبدو المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، فبرشلونة يبحث عن فوز إنقاذي يعيد له الهيبة محليًا، بينما يدخل سيلتا فيجو اللقاء وهو في أفضل حالاته منذ بداية الموسم.

الجماهير تنتظر مباراة قوية، ومتابعة لحظية لأجواء اللقاء في بث مباشر لحظة بلحظة، خاصة مع حالة التوتر داخل برشلونة وطموحات سيلتا فيجو الذي يسعى لاستغلال هذا الارتباك.