نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يلتقي سيراميكا اليوم الأحد في مواجهة شرفية لتحديد المركز الثالث بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري 2025.



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة تعتبر شرفية لكنها تحمل أهمية فنية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة بعد خسارتهما في نصف النهائي أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

بيراميدز بعد الخسارة أمام الزمالك

يدخل نادي بيراميدز اللقاء بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعد خسارته أمام الزمالك في نصف النهائي بركلات الترجيح، في مباراة شهدت مجهودًا بدنيًا كبيرًا من اللاعبين.



نظرًا للإجهاد والإصابات التي أصابت بعض اللاعبين الأساسيين، فضّل الجهاز الفني الاعتماد على البدلاء ومنح العناصر الأساسية قسطًا من الراحة، إلى جانب منح الفرصة لبعض الشباب لإثبات قدراتهم والاستعداد للموسم الكروي المقبل.

وأكدت مصادر داخل نادي بيراميدز أن الهدف الأساسي للفريق كان التتويج بلقب كأس السوبر المصري، ولكن بعد فقدان الفرصة، تحولت أهمية المباراة إلى تجربة عناصر جديدة وتطبيق بعض الخطط الفنية استعدادًا للبطولات المحلية والقارية المقبلة.

سيراميكا يسعى لحصد المركز الثالث

على الجانب الآخر، يخوض فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني علي ماهر المباراة بروح معنوية عالية، بعد خسارته أمام الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

يسعى الجهاز الفني لسيراميكا إلى تحقيق الفوز وحصد المركز الثالث، معتبرًا المباراة فرصة لإرسال رسالة قوية للجماهير والفرق المنافسة عن قدرته على المنافسة وحجز مكانة قوية في البطولات القادمة.

وأكد علي ماهر على أهمية استغلال المواجهة لتطبيق بعض الجمل الخططية وتجربة اللاعبين الشباب في التشكيلة الأساسية، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة من العناصر الواعدة التي يمكن أن تعزز صفوفه في الموسم الحالي.

تشكيل المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يعتمد بيراميدز على عدد كبير من اللاعبين البدلاء والشباب، بينما يدخل سيراميكا اللقاء بتشكيل قوي يسعى من خلاله علي ماهر إلى فرض أسلوبه في المباراة وتحقيق الانتصار.



وتُعد المباراة فرصة لتصحيح الصورة بعد خسارة نصف النهائي، حيث يسعى بيراميدز لاستعادة التوازن وإظهار قوة الفريق، في حين يحاول سيراميكا إثبات أنه قادر على المنافسة ومواجهة الفرق الكبرى في مصر.

أهمية المباراة للفريقين

رغم أن مواجهة تحديد المركز الثالث تعتبر أقل إثارة مقارنة بالنهائي، إلا أن المباراة تحمل قيمة كبيرة لكل من الفريقين:

بيراميدز: فرصة لتجربة اللاعبين الجدد وإعادة بناء الروح المعنوية بعد خسارة نصف النهائي.

سيراميكا: فرصة لإنهاء البطولة بمكاسب معنوية وإظهار التطور الفني للفريق وقدرته على المنافسة ضد الفرق الكبيرة.

كما ستتيح المباراة للجماهير فرصة لمتابعة لاعبين شباب ومواهب صاعدة في كرة القدم المصرية، وهو ما يعزز من أهمية اللقاء في استراتيجية كل فريق للمواسم القادمة.