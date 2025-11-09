نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ النادي.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على إحراز البطولة في هذه المرحلة، واستعدادًا لخوض تحديات عديدة في الفترة القادمة.

وتمنى أن تكون بطولة السوبر بداية للمزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة القادمة على كافة المستويات المحلية والقارية.

كما هنأ محمود جماهير الأهلي، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.