نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال أحمد عبد الرؤوف بعد الخسارة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حزنه بعد خسارة بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، ووجّه التهنئة للمنافس بعد الفوز باللقب.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الحمد لله على كل شيء، كنا نتمنى تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، وأبارك للنادي الأهلي على تحقيق اللقب».

وأضاف: «دخلنا أجواء المباراة في وقت متأخر، وكانت إصابة محمد إسماعيل وبعض اللاعبين مشكلة بالنسبة لنا، كما أن خوان بيزيرا كان من المقرر أن يخوض شوطًا واحدًا فقط، ولكن من سوء الحظ أن الفريق استقبل هدفًا في توقيت صعب قبل نهاية الشوط الأول».

وتابع المدير الفني للزمالك: «أحمد شريف لم نكن نخطط لمشاركته لوقت طويل بسبب عودته من الإصابة، وهدف الأهلي تحدثنا عنه كثيرًا لأنهم نفذوه أكثر من مرة، ولكن في النهاية الحمد لله على كل حال، وأكثر ما أحزنني هو عدم قدرتنا على إسعاد جمهور الزمالك».

وأشار عبد الرؤوف إلى أنه يعمل ضمن منظومة متكاملة داخل النادي، قائلًا: «أي أمور أطلبها من المدير الرياضي لن تكون على الملأ، نحن نعمل في ظروف صعبة جدًا، والإصابات زادت الأمور تعقيدًا، لكن حاولنا قدر الإمكان الحفاظ على روح المنافسة بين اللاعبين».

واختتم تصريحاته قائلًا: «نسعى لأن نكون أفضل خلال الفترة المقبلة، ومباريات السوبر ليست نهاية المشوار، ولا يزال أمامنا طريق طويل في الدوري وننافس بقوة فيه».