نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب يهنئ الأهلي بلقب السوبر ويشيد بالروح القتالية للزمالك في قمة أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على توجيه خالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره على الفوز بلقب السوبر المصري للأبطال، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه اللاعبون والتزامهم التكتيكي.

وتُوّج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه المستحق على غريمه التقليدي نادي الزمالك في القمة الكروية التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخصّ دياب نادي الزمالك بثناء خاص، مؤكدًا أن قدم مباراة بطولية ومستوى فني راقٍ يليق بتاريخه العريق، رغم خسارة اللقب.

وكتب أحمد دياب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "المنافسة بين القطبين هي ما يرفع من قيمة وتطور الكرة المصرية، مشيدًا بلاعبي الفريقين الذين أثبتوا قدرتهم على التحدي، خاصة بعد مسيرة مميزة أوصلتهم للنهائي بعد تخطي مرحلة نصف النهائي الصعبة.

وأشاد دياب بما أظهره اللاعبون من إصرار وتركيز، مشددًا على أن هذا الأداء يعد مكسبًا حقيقيًا للكرة المصرية ودافعًا قويًا للفريق الأبيض في الاستحقاقات القادمة.

واختتم دياب تصريحاته بالإشادة مجددًا بالجهود التنظيمية لدولة الإمارات واللجان المعنية، مؤكدًا أن الأجواء الاحتفالية والحضور الجماهيري الغفير والمتحضر لكلا الفريقين قد عكس صورة مشرفة وحضارية للكرة المصرية أمام العالم، مثمنًا الالتزام الذي أظهره الجمهور بتقديم رسالة "حب وتنافس رياضي" من مصر إلى المنطقة.

