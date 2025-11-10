نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض لضغوطات كبيرة أمس داخل الملعب.

وقال الغزاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: زيزو لاعب كبير وانظروا علي ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك

واضاف: كان عندنا ثقة كبيرة في اللاعيبه وتحملهم بالمسؤولية، وكنت واثق بأننا سنعود للقاهرة متوجون ببطولة السوبر المصري، الاهلي يمتلك الاسكود الافضل في افريقيا

وتابع: الاهلي سيتوج بكل البطولات، ومش فاهم يعني ايه فرقه " المليار جنيه ".. والرياضه اصبحت صناعهة، ولازم يكون عندك لاعيبه اسماء تقيله ولازم يكون عندك لاعيبه سعرها مختلف لان ده بيزود مداخلات النادي والموارد المادية للنادي وانظروا إلى ريال مدريد وبرشلونه.