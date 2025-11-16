الرياضة

محمد عبد الجليل يفتح النار على هزيمة المنتخب أمام سويسرا: "السوشيال ميديا جننتهم"

محمد عبد الجليل يفتح النار على هزيمة المنتخب أمام سويسرا: "السوشيال ميديا جننتهم"

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب الناشئين ظهر بشكل مخيب للامال في كأس العالم للناشئين.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: منتخب الناشئين السوشيال ميديا جننتهم وعشان كده خسروا من  سويسرا وقدامهم كتير.

وأضاف: مستوى منتخب الناشئين على مدار البطولة لم يكن جيدا والسوشيال ميديا وتركيز اللاعبين عليهم سبب في الظهور بهذا المستوى.

وتابع: كرة القدم والسن له احكامه وما قدمه محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر ليس قليل.

وأضاف: بكل تأكيد ان كبر سن محمد صلاح عامل مؤثر في تراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع منتخب مصر ومع فريق ليفربول الإنجليزي.

وأتم: رغم كبر السن إلا أنا محمد صلاح من اهم اللاعبين سواء في صفوف ليفربول الإنجليزي أو  منتخب مصر والجميع يعمل له الف حساب

