مشاهدة مباراة البرتغال وأرمينيا Portugal vs Armenia بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 

تتجه الأنظار مساء الأحد إلى ملعب دراجاو لمتابعة مباراة البرتغال ضد أرمينيا Portugal vs Armenia في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يدخل منتخب البرتغال اللقاء بهدف حسم التأهل المباشر وتثبيت صدارة المجموعة السادسة، رغم غياب النجم كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف.

وتحظى مواجهة البرتغال وأرمينيا باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه المنتخب البرتغالي بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، في حين يسعى منتخب أرمينيا لتقديم أداء مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا.

يتيح البث المباشر لمباراة البرتغال وأرمينيا لعشاق كرة القدم متابعة كل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، ويعمل المعلق نوفل باشي على تقديم تعليق تحليلي يشمل الفرص، الهجمات، وأبرز لقطات المباراة، ما يزيد من متعة متابعة تصفيات كأس العالم 2026، وتصبح المباراة اليوم فرصة ذهبية لمعرفة المنتخبات المتأهلة مباشرة للمونديال.

تظل مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم محط أنظار الجماهير، حيث يسعى الفريق البرتغالي لتأكيد تأهله، بينما يحاول المنتخب الأرميني تقديم أداء قوي، وتؤكد القنوات الناقلة والمعلق الرسمي على أهمية متابعة اللقاء لضمان تجربة مشاهدة مميزة ومليئة بالإثارة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026



تقام المباراة اليوم الأحد على ملعب دراجاو، في التوقيتات التالية:

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا



تنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة بشكل حصري، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، بالإضافة إلى متابعة لحظة بلحظة للمباراة.

المعلق الرياضي للمباراة

يتولى نوفل باشي التعليق على اللقاء، مع تقديم تحليل فني مباشر لأحداث المباراة.

أهمية المباراة بالنسبة للبرتغال



يحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يدخل منتخب أرمينيا المباراة بطموح تقديم أداء قوي وخطف نتيجة مفاجئة.

ختامًا



تشكل مباراة البرتغال وأرمينيا اختبارًا حاسمًا لرفاق برونو فيرنانديش، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والترقب، خاصة مع غياب رونالدو، وتبقى الجماهير في انتظار مواجهة نارية بين المنتخبين.