نجل محمد صبري: والدي رفض انضمامي لقطاع الناشئين بالزمالك حتى لا يقال اني بلعب بالواسطه

أحمد جودة - القاهرة - أكد ادم محمد صبري نجل الراحل محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن والده رفض أن يضمه لقطاع ناشئين الزمالك حتى لا يقال بالواسطة.

وقال آدم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قنا اون: والدي رفض انضمامي لقطاع الناشئين بالزمالك حتى لا يقال اني بلعب بالواسطه

واضاف: هو مكنش عاوز يوديني النادي، هو عاوزني اروح النادي مش عشان ابويا كان في النادي لا عشان مستوايا يستحق

وتابع: انا بلعب باك ليفت وقريب من طريقة بابا ونفس اللعب، والدي كان كويس ومفيهوش اي حاجه.. هو دائما بيقولي خلي بالك من أهلك وأخواتك انا مش هفضل عايشك