نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش مصر والجزائر النهارده من غير اشتراك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر، تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، في اللقاء الودي المقرر إقامته مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ومع تزايد بحث الجماهير داخل مصر وخارجها عن مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر بجودة عالية ودون تقطيع Live Now Online، يتيح موقع «الوطن سبورت» رابط البث فور انطلاق المباراة بصافرة الحكم.

بث مباشر مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة الرابعة عصرًا اليوم، وتُعرض مجانًا عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

تفاصيل الودية الأولى بين مصر والجزائر

كان المنتخب المصري الثاني قد حقق الفوز في اللقاء الودي السابق أمام الجزائر بنتيجة 3–2، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.

وتقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 31 عبر عادل بولبينة بتسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل منتخب مصر في الدقيقة 40 بهدف بالخطأ في مرماه سجله عماد الدين عزي بعد عرضية من محمد شريف.

وفي الشوط الثاني، عاد التقدم للجزائر عن طريق نسيم الغول في الدقيقة 67، لكن رجب نبيل أعاد التعادل للفراعنة في الدقيقة 81 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من محمد النني، قبل أن يسجل حسام حسن هدف الفوز لمصر في الدقيقة 89.

مجموعتا مصر والجزائر في كأس العرب

يأتي منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم:

الأردن

الإمارات

الفائز من (الكويت × موريتانيا)

في حين يلعب منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب:

العراق

الفائز من البحرين وجيبوتي

الفائز من لبنان والسودان

هاني أبوريدة يدعم المنتخب قبل البطولة

قام المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بزيارة معسكر المنتخب فور عودته من الإمارات، حيث اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لدعمهم قبل انطلاق البطولة.

وأشاد أبوريدة بأداء الفريق والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون أمام الجزائر، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في كأس العرب، ومعبرًا عن ثقته في قدرتهم على الظهور بشكل يليق باسم مصر.