تحديد سعر صفقة ريال مدريد المقبلة

كشفت شبكة " سكاي سبورتس"، أن نادي ألكمار الهولندي مستعد لبيع لاعب الوسط الشاب كيس سميت، البالغ من العمر 19 عامًا، لكن بشرط واحد: تلبية القيمة المالية التي يحددها النادي، والتي يُعتقد أنها تتجاوز 22 مليون جنيه إسترليني. ويسعى النادي لتخطي رقمه القياسي الحالي في سوق الانتقالات، والمُقدر بـ21.8 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي حصل عليه من ميلان نظير انتقال تيجاني رايندرز.

سميت يحظى باهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية كبرى، بينها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ونيوكاسل يونايتد. وتشير التقارير إلى أن اللاعب يرغب في اختبار قدراته “في أعلى المستويات في أسرع وقت ممكن”، فيما يبدي ألكمار استعدادًا للدخول في مفاوضات شرط تلبية مطالبه المالية.

ويُعد سميت لاعب وسط أعسر يتمتع بذكاء تموضعي وقدرة عالية على اللعب تحت الضغط، ما جعل مقارنته مع النجم الإسباني بيدري تتكرر في وسائل إعلام هولندية وإسبانية. صحيفة AS نقلت عن رونالد كومان قوله إن سميت “لاعب يفكر بسرعة ويرى التمريرة قبل الآخرين”.

بالنسبة لريال مدريد، يمثل اللاعب خيارًا استثماريًا مستقبليًا جديدًا في مشروع النادي القائم على استقطاب المواهب الأوروبية تحت سن 23 عامًا، ممن يمتلكون إمكانات تطور كبيرة وقيمة إعادة بيع مرتفعة.

