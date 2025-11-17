نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي بث مباشر جودة عالية اليوم في بطولة العين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة منتخب مصر وكاب فيردي بث مباشر جودة عالية اليوم في بطولة العين الودية

يلا شوت منتخب مصر LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي بث مباشر جودة عالية اليوم في بطولة العين الودية.. تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي إلى ملعب «هزاع بن زايد» في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة العين الودية الدولية.

و تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفراعنة لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، إضافة إلى مواصلة التحضيرات للمرحلة المقبلة بعد ضمان التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

ويمثل هذا اللقاء فرصة مهمة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن من أجل اختبار مجموعة اللاعبين، ودفع العناصر الجديدة لاكتساب الخبرة الدولية، خصوصًا بعد الخسارة السابقة أمام منتخب أوزبكستان، وهو ما يجعل المنتخب المصري مطالبًا بالظهور بشكل أقوى أمام الرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

تفاصيل مباراة مصر وكاب فيردي في بطولة العين الودية

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة صعبة أمام كاب فيردي ضمن بطولة العين الودية، وهي البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات مثل أوزبكستان وإيران أيضًا، في إطار استعدادات جميع الفرق للاستحقاقات القارية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد خسر في اللقاء الودي السابق أمام أوزبكستان بنتيجة هدفين دون رد، بينما تلقّى منتخب الرأس الأخضر الهزيمة أمام إيران ضمن منافسات البطولة ذاتها.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي الودية

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وكاب فيردي غدًا الإثنين 17 نوفمبر، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن الجولة الثانية من بطولة العين الودية الدولية.

كما تقام مباراة نهائي البطولة يوم 18 نوفمبر، والتي ستجمع منتخبي أوزبكستان وإيران في التوقيت نفسه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

يمكن متابعة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر عبر عدد من القنوات المجانية المفتوحة على نايل سات، وهي:

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية

(مفتوحة ومجانية)

(مفتوحة ومجانية) قناة أون سبورت 1 HD

(ON Sport 1 HD – مفتوحة على نايل سات)

وبذلك يستطيع الجمهور العربي والمصري متابعة المباراة دون تشفير.

قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة العين الودية

المركز الأسماء حراسة المرمى محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني – محمد حمدي – أحمد فتوح – رامي ربيعة – خالد صبحي – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل وسط الميدان مروان عطية – حمدي فتحي – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود صابر – محمود حسن تريزيجيه – طاهر محمد طاهر – مروان عثمان – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمود زلاكة – محمد صلاح خط الهجوم أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

