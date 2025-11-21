العالم اليوم - نتنياهو يتمسك برفض قيام دولة فلسطينية حتى مقابل التطبيع

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يتمسك برفض قيام دولة فلسطينية حتى مقابل التطبيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 05:16 صباحاً - ذكرت صحيفة "معاريف"، نقلا عن مقابلة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أكد وجود تفاؤل حذر بشأن التقدم في مسار التطبيع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لموقع على منصة "تلغرام"، أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، مشددا على أن حماية مصالح إسرائيل ستظل أولوية في أي اتفاقات مستقبلية.

وأوضح نتنياهو أنه "لن تقوم دولة فلسطينية. هذا تهديد وجودي على دولة إسرائيل. والقرارات التي اتُّخذت في الأمم المتحدة قالت إنه قد ينشأ ربما مسار، ربما مسار، لبحث مسألة السيادة الفلسطينية".

وأشار نتنياهو إلا أنه لن تقوم دولة فلسطينية، حتى لو تم تطبيع العلاقات مع السعودية.

كذلك قال نتنياهو إن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ستحافظ على تفوقها العسكري النوعي، رغم خطة واشنطن بيع طائرات "إف 35" للسعودية.

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن واشنطن لن تبيع طائرات "إف 35" لتركيا.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل عملت على منع دخول القوات التركية إلى جنوب سوريا ووسطها.

وأكد نتنياهو أن لسوريا "مصلحة كبيرة في التوصل إلى ترتيب أمني يمنع الاحتكاك".

واختتم نتنياهو تصريحاته مشددا على أن "أي ترتيب أمني سيعود بالنفع على سوريا كما يعود بالنفع على إسرائيل".