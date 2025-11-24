نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي "مبشرة".. وبن رمضان "ملوش مكان" في التشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أثنى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق على الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك من خلال إدارته لمباراة شبيبة القبائل الجزائري مساء أمس الأول السبت 22 نوفمبر 2025.

رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي "مبشرة".. وبن رمضان "ملوش مكان" في التشكيل

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحصد الأحمر أول ثلاث نقاط في مشواره الإفريقي ويتصدر المجموعة الثانية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



الأهلي قدم مباراة جيدة أمام شبيبة القبائل، وبداية ييس توروب مع الفريق مبشرة للغاية، حيث فرض أسلوبه، وأعاد ترتيب الأوراق داخل القلعة الحمراء، كما نجح في إعادة الثقة للمالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد أن كان بعيدًا عن المشاركة خلال الفترة الماضية مع الإسباني خوسيه ريبيرو، ثم عماد النحاس.

وتابع: ثنائية مروان عطية وأليو ديانج هي الأفضل للأهلي في وسط الملعب الدفاعي، بالإضافة إلى عودة إمام عاشور ليلعب أمامهما كوسط ملعب هجومي، وبالتالي فإن فرص التونسي محمد علي بن رمضان في المشاركة ستكون صعبة للغاية، وهي صفقة لم تقدم المنتظر مع الأهلي حتى الآن، وكان يشارك أساسيًا مع الأجهزة الفنية السابقة، كونه صفقة جديدة فقط، لا لإمكانياته الفنية، وهو ما تخلى عنه توروب وأصبح يعتمد على اللاعب الأفضل فقط.

