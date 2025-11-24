نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: الزمالك "كبير" على أحمد عبدالرؤوف.. وهؤلاء الأفضل لخلافته في المقال التالي

علَقَ رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي مساء أمس الأحد 23 نوفمبر 2025، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:



الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر أمام زيسكو يونايتد الزامبي، وفاز بهدف من تحرك جيد لسيف الجزيري، ولولا تألق محمد عواد في الشوط الثاني لنجح الضيوف في تسجيل هدف التعادل، ومن الواضح أن اللاعبين ما زالوا متأثرين بخسارة كأس السوبر أمام الأهلي بالإمارات.

وتابع: كنت أكثر الداعمين لتجربة أحمد عبدالرؤوف مع الزمالك وحصوله على الفرصة، ولكن بعد أداء الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر، ثم أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية، فلا بد أن يستقدم الزمالك مدير فني آخر، وأتمنى عودة أيمن الرمادي أو تعيين طارق مصطفى أو خالد جلال، فهؤلاء الأجدر بتدريب الفريق حاليًا، ولا بد من أن يكتسب عبدالرؤوف خبرات أكثر حتى يتمكن من تولي مسؤولية فريق بحجم الزمالك.

