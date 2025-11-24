نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: بيزيرا أفضل من زيزو.. وإمكانياته أعلى من جميع لاعبي الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بأداء البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي مساء أمس الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغلب الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، سجله التونسي سيف الدين الجزيري ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات في الكونفدرالية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:



رغم تواضع أداء الزمالك أمام زيسكو يونايتد، والاكتفاء بهدف وحيد، والتغييرات الغير مفهومة من أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق، إلا أن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا كان بمثابة الحسنة الوحيدة في المباراة، وصنع فرصتين محققتين للأنجولي شيكو بانزا الذي أهدرهما بغرابة شديدة، كما أنه تعرض للتدخل العنيف من لاعبي الفريق الزامبي.

وتابع: إمكانيات وفِكر خوان بيزيرا، أعلى من جميع لاعبي الدوري الممتاز، وكان خير تعويض لجماهير الزمالك عن رحيل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، بل أنه أفضل منه فنيًا، كما أنه أكثر موهبة من مواطنه ماركوس دا سيلفا "كينو" نجم بيراميدز السابق.

