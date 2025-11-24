نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستقبل إيفرتون في أولد ترافورد ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مساء اليوم الاثنين ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026 مواجهة قوية بين نادي مانشستر يونايتد وضيفه إيفرتون، ضمن منافسات الجولة 12 على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.

تأتي هذه المباراة في وقت حاسم لكلا الفريقين، مع رغبة مانشستر يونايتد في الحفاظ على تصاعد نتائجه وتحقيق الفوز أمام جماهيره، بينما يسعى إيفرتون لكسر سلسة نتائجه المتذبذبة خارج أرضه.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت السعودية

12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي

يتم بث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق الرياضي حسن العيدروس، كما يمكن متابعة المباراة عبر التطبيقات والمواقع الرسمية الخاصة بالناديين والبث المباشر للدوري الإنجليزي.

حالة مانشستر يونايتد قبل المباراة

يعاني مانشستر يونايتد من بعض التعثرات الأخيرة في الدوري، حيث تعادل الفريق أمام توتنهام هوتسبير، قبل أن يسجل ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ثم تعثر أمام نوتنغهام فورست، لكن نجح أماد ديالو في تسجيل هدف مهم أنقذ الفريق من الهزيمة.

يظهر الفريق الآن تماسكًا دفاعيًا أفضل وتنظيمًا أكبر في منتصف الملعب، ما يعكس تحسن أداء اللاعبين وثقة متزايدة في أسلوب اللعب، ويجعل الفريق مرشحًا بقوة لتحقيق الفوز على إيفرتون اليوم.

إيفرتون: التحديات قبل المواجهة

يأتي إيفرتون بعد فوزه على فولهام بنتيجة 2-0، لكنه ما زال يعاني في المباريات خارج الأرض، إذ لم يفز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يسجل أي هدف في آخر أربع مواجهات بين الفريقين بالدوري الممتاز.

يحاول المدير الفني ديفيد مويس إيجاد التوازن بين الهجوم والدفاع، مستفيدًا من قدرات لاعبيه الأساسية في محاولة لإيقاف خطورة يونايتد واستغلال أي ثغرة لتحقيق النقاط الثلاث.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

إجمالي المباريات: 216

انتصارات مانشستر يونايتد: 97

انتصارات إيفرتون: 71

التعادلات: 48

آخر مباراة بين الفريقين كانت ودية في أغسطس 2025، وانتهت بالتعادل 2-2، مما يزيد من الترقب لمباراة اليوم لمعرفة من سيرتقي في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإصابات والغيابات المحتملة

مانشستر يونايتد: كوبي ماينو، ليساندرو مارتينيز (مشكوك في مشاركته)، هاري ماجواير (كدمة)، بنيامين شيسكو (غائب حتى منتصف ديسمبر).

إيفرتون: جاراد برانثويت (إصابة أوتار الركبة، حتى منتصف يناير)، ميرلين رول (إصابة في الفخذ، حتى أواخر ديسمبر)، ناثان باترسون (مشكوك في المشاركة).

هذه الغيابات قد تؤثر على تشكيل الفريقين وخطط المدربين، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

التحليل الفني والتوقعات

يتوقع أن يعتمد مانشستر يونايتد على السيطرة على منتصف الملعب والاعتماد على المرتدات السريعة، مع استغلال مهارات اللاعبين الشباب مثل أماد ديالو وماتيس دي ليخت.

بينما يسعى إيفرتون لاستخدام الهجمات المنظمة واستغلال الأخطاء الدفاعية لتحقيق مفاجأة أمام الفريق المضيف.

أهمية المباراة في جدول الدوري

تعتبر المباراة حاسمة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على المراكز العليا، إذ يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز موقعه في المنافسة على المراكز المتقدمة، فيما يسعى إيفرتون لتحسين مركزه بعد البداية المتذبذبة خارج أرضه.