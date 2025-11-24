نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla shoot live بث مباشر مجانًا مباراة مانشستر يونايتد × ايفرتون| في البريميرليج حصريآ جودة فائقة 4K في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Yalla shoot liveشاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد × إيفرتون بث مباشر دون تشفير | الدوري الإنجليزي 2025-2026

قمة جديدة في أولد ترافورد

تتجه أنظار جماهير الكرة الإنجليزية والعربية مساء اليوم نحو ملعب أولد ترافورد لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026. وتعد المواجهة واحدة من أهم مباريات الجولة، نظرًا لرغبة كلا الفريقين في تحسين موقعهما في جدول الترتيب قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من النصف الأول للموسم.

مانشستر يونايتد يدخل اللقاء باحثًا عن ثلاث نقاط جديدة تعزز من موقعه بعد نتائج متباينة خلال الجولات الأخيرة. في المقابل يسعى إيفرتون إلى خطف نتيجة إيجابية تمنح لاعبيه دفعة معنوية مهمة في صراع البقاء بمنطقة آمنة في الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

تواصل شبكة بي إن سبورتس القطرية تقديم تغطيتها الحصرية للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر قناة:

beIN SPORTS 1 HD

القناة تقدم تغطية قبل وبعد المباراة، إضافة إلى استوديو تحليلي يضم محللين متخصصين لشرح التفاصيل الفنية.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون دون تشفير

يمكن متابعة بث مباشر للمباراة عبر: – خدمة beIN Connect المخصصة لمشتركي قنوات بي إن سبورتس.

– تطبيق TOD الذي يوفر البث المباشر بجودة عالية وخيارات مشاهدة متعددة.

هذه المنصات تتيح للمشاهد متابعة اللقاء على مختلف الأجهزة الذكية دون انقطاع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم

تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 في الأوقات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت السعودية

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

ويقام اللقاء على أرضية ملعب أولد ترافورد الذي يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا في مباريات مانشستر يونايتد خلال الموسم.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

أسندت شبكة بي إن سبورتس التعليق على اللقاء للمعلق:

حسن العيدروس

ويُعد العيدروس أحد أبرز الأصوات في الشبكة، ويملك حضورًا جماهيريًا واسعًا في مباريات الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإيفرتون

تواجه الفريقان عبر التاريخ في 211 مباراة جاءت نتائجها كالتالي:

فاز مانشستر يونايتد في 95 مباراة

فاز إيفرتون في 68 مباراة

انتهت 48 مواجهة بالتعادل

التاريخ يمنح مانشستر يونايتد أفضلية واضحة، لكن نتائج المواسم الأخيرة أثبتت قدرة إيفرتون على إزعاج الكبار في المواجهات المباشرة.

تفاصيل المباراة ومكانها

تقام المواجهة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، الملعب الذي يملك تاريخًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي ويُعد من أصعب الملاعب التي يمكن للفرق الزائرة تحقيق الفوز عليها.

وتقدم قناة beIN Sports HD 1 تغطية حية للقاء مع تعليق حسن العيدروس، ما يمنح الجماهير متابعة مباشرة لكل تفاصيل المباراة.

حالة مانشستر يونايتد قبل المباراة

يدخل مانشستر يونايتد المباراة في وضع فني جيد مقارنة ببداية الموسم. الفريق تحت قيادة المدرب روبن أموريم بدأ في استعادة توازنه تدريجيًا بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

الفريق تعادل مع توتنهام في مباراة شهدت تقدمًا في الأداء.

استقبل هدفًا في الدقائق الأخيرة قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل عبر ماتيس دي ليخت.

واجه مانشستر يونايتد معوقات أمام نوتنغهام فورست لكنه خرج بنتيجة إيجابية عبر تسديدة أماد ديالو.

هذه المباريات أظهرت روح الفريق وقدرته على العودة رغم الصعوبات، ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة اليوم.

عناصر القوة في مانشستر يونايتد

يمتلك مانشستر يونايتد مجموعة من اللاعبين البارزين الذين يمكنهم صناعة الفارق أمام إيفرتون، أبرزهم:

كاسيميرو الذي يقدم أدوارًا كبيرة في وسط الملعب.

الذي يقدم أدوارًا كبيرة في وسط الملعب. ماركوس راشفورد صاحب السرعات العالية والقدرة على فتح المساحات.

صاحب السرعات العالية والقدرة على فتح المساحات. برونو فيرنانديز الذي يقود الجانب الهجومي وصناعة الفرص.

الذي يقود الجانب الهجومي وصناعة الفرص. أماد ديالو الذي أثبت قيمته الهجومية في المباريات الأخيرة.

الذي أثبت قيمته الهجومية في المباريات الأخيرة. دي ليخت الذي يسجل حضوره دفاعيًا وهجوميًا في الكرات الثابتة.

هذه العناصر تمنح يونايتد فرصًا كبيرة للسيطرة، خصوصًا على ملعبه.

وضع إيفرتون قبل المباراة

إيفرتون يعيش فترة صعبة في الدوري المحلي وسط محاولات للخروج من منطقة الضغط، لكنه يدخل المباراة برغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية.

الفريق يعتمد على:

صلابة دفاعية بقيادة جيمس تاركوسكي.

سرعة الهجمات المرتدة عبر الجناحين.

محاولات السيطرة في الارتداد الدفاعي أمام قوة هجوم مانشستر يونايتد.

ورغم الفوارق الفنية بين الفريقين، فإن إيفرتون يملك القدرة على إحداث مفاجآت إذا حصل على المساحات المناسبة.

توقعات المباراة

التوقعات تشير إلى أفضلية مانشستر يونايتد داخل ملعبه، لكن إيفرتون يدخل اللقاء دون ضغوط كبيرة، ما قد يمنحه مرونة في الهجمات المرتدة.

العوامل التي قد تحسم اللقاء:

قوة وسط الملعب لدى مانشستر يونايتد.

استغلال إيفرتون لأخطاء دفاع يونايتد في التحولات.

فعالية برونو فيرنانديز في التمرير داخل المناطق الضيقة.

قدرة راشفورد على التسجيل من الأطراف.

رابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد اليوم

متابعة المباراة ستكون متاحة مباشرة عبر خدمات البث الرسمية:

beIN Connect

وتتيح هذه المنصات للمشاهدين متابعة اللقاء بجودة عالية دون تشفير.