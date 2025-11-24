نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "سعاد"… فرح الزاهد تشكر الجمهور وتكشف: القصة حقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجَّهت الفنانة فرح الزاهد رسالة شكر خاصة للجمهور عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بعد موجة التأييد والإشادة الكبيرة التي تلقتها عن تجسيدها لشخصية "سعاد" في مسلسل "لينك"، والتي اعتبرها كثير من النقاد واحدة من أفضل أدوار الأوف سيزون هذا العام.

وأكدت فرح الزاهد أنها شعرت بسعادة غامرة بعد ردود الأفعال التي وصفتها بـ "الاستثنائية"، مشيرة إلى أن الجمهور تفاعل بقوة مع تفاصيل شخصية سعاد وتعاطف معها بشكل كبير. وأضافت أن هذا الدور يُعد من أهم محطات مسيرتها، وأنها بذلت فيه مجهودًا نفسيًا وإنسانيًا ضخمًا وووجهت الشكر لشركة إيمالاين على المجهود الكبير والمساعدات والتعاون اللى قدموه لكل فريق العمل.

وكشفت فرح لأول مرة أن قصة سعاد مستوحاة من واقعة حقيقية، وهو ما جعلها تتعامل مع الدور بحساسية شديدة ورغبة في تقديمه بصدق كامل. وعبّرت عن امتنانها لكل من أشاد بأدائها من النقاد وزملاء الوسط الفني، مؤكدة أن هذه التجربة ستبقى علامة مميزة في مشوارها.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.



ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.