يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2025

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.. تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة من جانب الجماهير المصرية والعربية عن طريقة مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن المواجهة تُعد واحدة من أبرز مباريات الجولة نظرًا لقوة الفريقين وشعبية مانشستر يونايتد الكبيرة في الوطن العربي.

ويبحث الجمهور عن عبارات مثل: بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، ملخص مانشستر يونايتد وإيفرتون، وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، وهي الكلمات التي تتصدر مؤشرات البحث ومحركات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صافرة البداية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون



في حراسة المرمى: لامنس

في خط الدفاع: ليني يورو – دي ليخت – لوك شاو

في خط الوسط: ديالو – كاسيميرو – برونو فيرنانديز – دورجو

في خط الهجوم: ماونت – كونيا – مبيومو

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون



تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر قناة beIN Sports 1 HD ضمن تغطية شاملة للمسابقة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر الإنترنت



يمكن متابعة البث المباشر للمباراة أيضًا عبر منصة «تود» TOD الرقمية، الناقل الرسمي عبر الإنترنت لبطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي



مانشستر يونايتد يدخل المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد 11 جولة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ما يعكس تقارب مستوى الفريقين ورغبة كل منهما في تحسين موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون



تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الجولة.

تفاصيل المباراة ومكانها

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، بداية من الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي؛ ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق حسن العيدروس، مما يتيح للمتابعين في الوطن العربي متابعة المباراة مباشرة بجودة عالية.

مانشستر يونايتد: حالة الفريق قبل المباراة

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه محرزًا تقدمًا ملحوظًا تحت قيادة المدير الفني روبن أموريم، حيث تمكن الفريق من استعادة الثقة بعد سلسلة انتصارات متتالية على الرغم من بعض التعثرات في الجولات الأخيرة.

تعادل الفريق مع توتنهام هوتسبير في مباراة شهدت سيطرة واضحة ليونايتد حتى الدقائق الأخيرة، قبل استقبال هدف تعادل في اللحظات الأخيرة، ثم نجح في تحقيق التعادل بواسطة اللاعب ماتيس دي ليخت.

في الجولات التالية، تعثر الفريق أمام نوتنغهام فورست، لكن تسديدة بعيدة المدى من أماد ديالو أنقذت الفريق من الهزيمة؛ ورغم بعض اللحظات الصعبة، يظهر مانشستر يونايتد تنظيمًا وثقة متزايدة في أداء لاعبيه، ما يزيد من فرصه في تحقيق الفوز أمام إيفرتون اليوم.