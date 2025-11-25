نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا.. يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، والتي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة تعد من أبرز مواجهات هذه الجولة.

ويأتي البث المباشر للمباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، حيث ستُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD. وبهذا يستطيع عشاق الفريقين متابعة كل لحظة من المباراة، ومتابعة الأداء التكتيكي والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها كل فريق هذا اللقاء الناري.

استعدادات برشلونة للمواجهة

يدخل فريق برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استعادة بعض لاعبيه الأساسيين، مثل رافينيا وجوان جارسيا، الذين سيشكلون إضافة قوية للخطوط الأمامية والخلفية للفريق. ويأمل الفريق الكتالوني في استغلال هذه العودة لتحقيق الفوز، خاصة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري المحلي، التي ساعدت على تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم قبل مواجهة تشيلسي الصعبة.

وتحمل المواجهة ذكرى تاريخية للفريق الإسباني، حيث سبق له التغلب على تشيلسي في آخر لقاء جمعهما في دور الـ16 من دوري الأبطال قبل نحو ثماني سنوات. فقد انتهت مباراة الذهاب في لندن بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم برشلونة لقاء الإياب بنتيجة 3-0، بفضل تألق النجم ليونيل ميسي الذي سجل هدفين، ما مهد الطريق للفريق للتأهل إلى الدور المقبل.



تشيلسي على أعتاب التألق المحلي والأوروبي

أما فريق تشيلسي، فيدخل اللقاء بثقة عالية بعد تصدره لمراتب متقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من انتزاع وصافة البطولة بفضل خط هجوم قوي قادر على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. ويأمل الفريق الإنجليزي في تحقيق فوز مهم على برشلونة، خاصة أمام جماهير ملعب ستامفورد بريدج، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ويعتمد تشيلسي على خططه الهجومية المحكمة وسرعة التحركات في الأطراف، إضافة إلى استغلال أخطاء المنافس في وسط الملعب، وهو ما قد يمنحه أفضلية أمام برشلونة الذي قد يسعى للحفاظ على تماسكه الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة.

من المنتظر أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا على مدار التسعين دقيقة، مع فرص متعددة لكل فريق لفرض سيطرته على المباراة. ويطمح عشاق كرة القدم في متابعة البث المباشر من خلال بي إن سبورتس 1 HD لمتابعة كل تفاصيل اللقاء، سواء على مستوى الأهداف أو الأداء التكتيكي، في واحدة من أهم مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.