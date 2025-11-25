نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيزا تستضيف كأس الأمم الإفريقية للكاف توتال إنرچيز 2025* في مقرها بالقاهرة ضمن مبادرتها لدعم الرياضة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة Visa المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، والراعي الرسمي لخدمات الدفع الإلكتروني لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكاف توتال إنرچيز 2025

، عن استضافتها لكأس البطولة في مقرها الرئيسي بالقاهرة، وذلك ضمن جولة الكأس الرسمية التي تشمل عددًا من الدول الإفريقية قبل انطلاق البطولة المرتقبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية Visa، للاحتفاء بأحد أكبر الأحداث الرياضية في القارة الأفريقية، وتأكيدًا على التزامها المتواصل بدعم كرة القدم الإفريقية، وحرصها على تقريب الحدث من الجماهير المصرية، بما يمنح عشاق كرة القدم في مصر فرصة مميزة للتفاعل مع رمز البطولة الأشهر في القارة.

وتعكس استضافة الكأس في مقر Visa بالقاهرة فخر الشركة برعايتها لكأس الأمم الإفريقية للكاف توتال إنرچيز 2025 ودورها فى

تقديم حلول الدفع الرقمية في البطولات الرياضية الكبرى المختلفة، ومن ضمنها بطولة كأس الأمم الإفريقية وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمثل هذه المبادرة جزءًا من رؤية Visa الهادفة إلى ربط الشغف بالرياضة بالتجارب الرقمية الحديثة، وإبراز دور التكنولوجيا المالية في خلق تجارب أكثر سلاسة ومتعة للمشجعين، سواء داخل الملاعب أو في حياتهم اليومية. كما تؤكد على مكانة فيزا كشركة عالمية تحرص على أن تكون قريبة من المجتمعات التي تخدمها.

وأشارت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visaفى مصر، عن سعادتها باستضافة الكأس في مقر الشركة قائلة: "هذه الخطوة تمثل لحظة فخر لVisa ولجميع موظفيها في مصر والمنطقة. هذا الحدث لا يرمز فقط إلى المنافسة الرياضية، بل يعكس أيضًا قيم التعاون والاتحاد التي نؤمن بها في فيزا، وحرصنا على تقريب البطولة من الجماهير في مصر."

وأضافت: "نهدف من خلال رعايتنا لكأس الأمم الإفريقية للكاف توتال إنرچيز 2025

إلى تقديم تجارب رقمية مبتكرة، تمكن المشجعين من الاستمتاع بالبطولة بأمان وسهولة، وربط الشغف الرياضي بالتقنيات الحديثة التي تسهل حياتهم اليومية".

وأكدت: "نلتزم في Visa بالاستثمار في تطوير حلول رقمية متنوعة تواكب احتياجات العملاء، وتقدم تجارب دفع آمنة وسريعة في مختلف المجالات. وتؤمن الشركة بأهمية تمكين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، من خلال توفير أدوات دفع رقمية تتيح للجميع الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بثقة وسهولة".

وتُعد استضافة الكأس جزءًا من فعاليات Visa الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكاف توتال إنرچيز 2025

، والتي تهدف إلى الاحتفاء بروح كرة القدم الإفريقية، وإبراز دور الحلول المالية الرقمية، في تمكين المشجعين من الاستمتاع بتجارب أكثر سهولة وأمانًا خلال البطولة. وتسعى Visa من خلال هذه الأنشطة إلى دمج شغف كرة القدم مع حلول الدفع الحديثة التي توفرها، بما يعزز تجربة المشجعين ويقربهم من الحدث الكروي الأبرز في القارة.