نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برشلونة × تشيلسي Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو اشتراك" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | دوري أبطال أوروبا.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق تشيلسي نظيره برشلونة في واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-26.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا نظرًا لأهمية نقاطه في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية، إذ يدخل كلا الفريقين المباراة برصيد 7 نقاط لكل منهما، مما يجعل الفوز ضرورة ملحّة لتعزيز الحظوظ في العبور للدور التالي.

ويخوض برشلونة المباراة بطموحات كبيرة لاستعادة مكانته القارية بعد إخفاق الموسم الماضي والخروج من الدور نصف النهائي أمام إنتر ميلان، بينما يسعى تشيلسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن في البطولة.

وضع الفريقين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل برشلونة المركز الحادي عشر في جدول البطولة برصيد 7 نقاط حققها من انتصارين وتعادل وتلقى هزيمة واحدة، بينما يأتي تشيلسي خلفه مباشرة بنفس الرصيد وبنفس عدد الانتصارات والتعادلات والهزيمة، مما يشير إلى تقارب واضح في المستوى بين الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

طموحات برشلونة قبل مواجهة تشيلسي

يدخل برشلونة اللقاء بهدف واضح وهو تحقيق الفوز والعودة بقوة إلى المنافسة على المراكز المؤهلة للدور التالي من البطولة.

ويعيش الفريق الكتالوني فترة استقرار فني في الدوري الإسباني ودوري الأبطال على حد سواء، ويقدم مستويات جيدة جعلته أحد المرشحين البارزين للمنافسة هذا الموسم. كما يسعى البارسا إلى تعويض خيبة الموسم الماضي التي شهدت خروجه من نصف النهائي.

ويمتلك برشلونة مجموعة من العناصر التي قادت الفريق لتحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا، ويأمل في استمرارها خلال مواجهة تشيلسي.

تشيلسي.. سلاح الأرض والجمهور من أجل الفوز

على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز"، مستغلًا إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره في ستامفورد بريدج.

ويطمح الفريق الأزرق إلى خطف نقاط المباراة كاملة لتعويض تعثراته السابقة وتحسين موقعه في جدول البطولة.

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وذلك في المواعيد التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت السعودية

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي

تنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وذلك من خلال قناة beIN Sports 1 HD

مع التعليق الصوتي للمعلق عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ المدرب إنزو ماريسكا اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – تريفو تشالوبا – توسين أدارابيويو – مارك كوكوريا

الوسط: أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جيمي جيتينز

الهجوم: ليام ديلاب

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام تشيلسي

يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل قوي مكوّن من: