يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد بايرن ميونخ مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا.. يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي أهمية هذا اللقاء نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة، إضافة إلى التنافس الشرس بينهما على صدارة المجموعة والسعي لقطع خطوة جديدة نحو التأهل للأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسط أجواء استثنائية وانتظار جماهيري كبير، خاصة مع تقارب مستويات الفريقين في الفترة الأخيرة ورغبة كل طرف في حسم نقاط المباراة الثلاث لصالحه.

آرسنال يستضيف بايرن ميونخ اليوم على ملعب الإمارات

التشكيل المتوقع لفريق آرسنال أمام بايرن ميونخ

حسب التوقعات، من المنتظر أن يدفع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بتشكيل قوي يعتمد على الانضباط الدفاعي والسرعة في الانتقال للهجوم أمام قوة العملاق البافاري. وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر – ساليبا – هينكابي – سكيلي

خط الوسط: زوبيمندي – إيزي – ديكلان رايس

خط الهجوم: ساكا – ميرينو – تروسارد

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام آرسنال

وفي المقابل، يستعد المدرب البلجيكي فينسنت كومباني لخوض اللقاء بتشكيل يعتمد على القوة البدنية والقدرات الهجومية العالية، بقيادة النجم الإنجليزي هاري كين. وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ستانيشيتش – أوباميكانو – جوناثان تاه – لايمر

خط الوسط: كيميتش – أوليز – بافلوفيتش

خط الهجوم: كارل – هاري كين – جنابري

مباراة تنتظرها الجماهير

تعد المواجهة بين آرسنال وبايرن ميونخ واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، لما يتمتع به الفريقان من نجوم كبار وخطط تكتيكية مميزة، إضافة إلى التاريخ الطويل من المواجهات السابقة، التي دائمًا تحقق أرقامًا وأحداثًا مثيرة.

وينتظر الجمهور مباراة قوية تحمل كل عناصر المتعة، من تنافس، وأهداف، وأداء تكتيكي على أعلى مستوى.