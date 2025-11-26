Yalla shoot live بث مباشر مجانًا مباراة ريال مدريد × أولمبياكوس| في دوري أبطال أوروبا 2025 حصريآ دووون تشفيير أو فلوووس

\u0646\u0639\u0631\u0636 \u0644\u0643\u0645 \u0632\u0648\u0627\u0631\u0646\u0627 \u0623\u0647\u0645 \u0648\u0623\u062d\u062f\u062b \u062a\u0641\u0627\u0635\u064a\u0644 \u062e\u0628\u0631 Yalla shoot live \u0628\u062b \u0645\u0628\u0627\u0634\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0646\u064b\u0627 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0629 \u0631\u064a\u0627\u0644 \u0645\u062f\u0631\u064a\u062f \u00d7 \u0623\u0648\u0644\u0645\u0628\u064a\u0627\u0643\u0648\u0633| \u0641\u064a \u062f\u0648\u0631\u064a \u0623\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0623\u0648\u0631\u0648\u0628\u0627 2025 \u062d\u0635\u0631\u064a\u0622 \u062f\u0648\u0648\u0648\u0646 \u062a\u0634\u0641\u064a\u064a\u0631 \u0623\u0648 \u0641\u0644\u0648\u0648\u0648\u0633