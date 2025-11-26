نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر واستقلال دوشنبه اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 نحو المواجهة المرتقبة بين النصر واستقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026. ويخوض النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في جمع 12 نقطة كاملة وضعته في صدارة المجموعة، مقابل 6 نقاط للفريق الطاجيكي الذي يتمسك بآمال التأهل قبل الجولة الأخيرة.

وتحمل المباراة أهمية كبرى للنصر، خاصة أن الفوز سيمنحه استمرار السيطرة على المجموعة دون خسارة، بينما يسعى استقلال دوشنبه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنافسة.

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

3:45 مساءً بتوقيت القاهرة

4:45 مساءً بتوقيت السعودية

وذلك على أرضية ملعب هيسور المركزي، في مواجهة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا من مشجعي الفريق الطاجيكي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال دوشنبه

سيتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD2، المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2 في الشرق الأوسط. وتوفّر القناة جودة عالية في الصوت والصورة، ما يضمن للمشجعين متابعة دقيقة لكل تفاصيل اللقاء. كما يمكن ضبط القناة عبر البيانات التالية:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

التشكيل المتوقع للنصر أمام استقلال دوشنبه



حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سالم النجدي، عبدالإله العمري، محمد سيماكان، سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، علي الحسن

خط الهجوم: ويسلي تيسكيرا، محمد مران، جواو فيليكس

ويعتمد النصر على خبرة لاعبيه وثبات مستواهم في البطولة، إضافة إلى قوة العناصر الهجومية القادرة على صنع الفارق، بينما يركز المدرب على الحفاظ على الصلابة الدفاعية واستغلال نقاط ضعف المنافس لحسم اللقاء مبكرًا.

تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه في ضوء نتائج سابقة

يواصل النصر تعزيز ريادته للمجموعة برصيد 12 نقطة دون أي تعثر في المسار حتى الآن؛ إذ أثبتت تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه نجاعتها خلال لقاء الذهاب حين أحرز الفريق خمسة أهداف دون رد وحافظ على شباكه نظيفة، ما يمنح اللاعبين ثقة مضاعفة قبل المواجهة المنتظرة ويركز الطاقم الفني على الحفاظ على الانسجام الدفاعي، مع تنويع الخيارات الهجومية لتعزيز التفوق مهما تغيرت تفاصيل اللقاء أو طبيعة الضغط الجماهيري.

خيارات القنوات وبث لقاء النصر واستقلال دوشنبه

يحظى اللقاء بتغطية إعلامية واسعة، وتنقل القنوات الرياضية العربية المواجهة مباشرة، إذ يمكن لعشاق تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه متابعته عبر:

قناة beIN Sports 2HD.

الكأس 6.

تطبيق TOD للبث المباشر.

تطبيق شووف من قنوات الكأس.

تسعى إدارة البث لتوفير جودة عالية تتيح للمشجعين مشاهدة كل تفاصيل الميدان بدقة، وتمكين المتابعين من الاستمتاع بتحركات التشكيلة المتوقع أن تظهر بكامل قوتها.