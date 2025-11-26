نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ × آرسنال بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الأوروبية موعد مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في النسخة الحالية 2025-2026. وتأتي المباراة في توقيت حساس للفريقين، خاصة أنها تجمع بين متصدر الدوري الإنجليزي ومتصدر الدوري الألماني، ما يجعلها واحدة من أقوى مواجهات الجولة.

ويستضيف أرسنال نظيره بايرن ميونخ على ملعب الإمارات في لندن، وسط دعم جماهيري كبير ورغبة من المدرب ميikel أرتيتا في استثمار حالة التألق التي يعيشها الفريق خلال الموسم، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية على الصعيد الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ



تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتقام المواجهة على ملعب الإمارات، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين جماهير الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ



تُبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحديدًا تُنقل المواجهة على قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي الذي يقدّم تغطية تفصيلية للمباراة وأبرز لحظاتها.

طموحات الفريقين قبل اللقاء



يحاول أرسنال استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم نقاط المواجهة، خاصة أن الفريق يعيش حالة استقرار كبيرة تحت قيادة أرتيتا. وعلى الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونخ بقيادة توماس توخيل وهو في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، ويتطلع لانتزاع فوز جديد يؤكد به تفوقه القاري ويقرّبه أكثر من التأهل المباشر للدور التالي.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا



بايرن ميونخ في الصدارة برصيد 12 نقطة

أرسنال في الوصافة بنفس الرصيد وبفارق الأهداف

المباراة تحمل نكهة كروية خاصة، نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين وقوة العناصر الموجودة داخل أرض الملعب، ما يجعلها واحدة من أكثر مواجهات الجولة انتظارًا لدى الجمهور الأوروبي والعربي.

بايرن ميونيخ.. عملاق لا يعرف الخسارة

على الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو في قمة مستواه الفني، حيث لم يخسر الفريق في آخر 21 مباراة متتالية، كما حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع في دوري الأبطال، ليؤكد أنه لا يزال فريقًا مرعبًا مهما تغيّر اللاعبون أو المدربون.