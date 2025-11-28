نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن ضم إبراهيما كوناتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه النهائي من فكرة التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان اللاعب ضمن دائرة الاهتمام في الشهور الماضية.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة النادي الملكي أخطرت مسؤولي ليفربول رسميا بعدم استكمال المفاوضات الخاصة بضم المدافع الدولي، مؤكدة أن كوناتي لم يعد ضمن الخيارات المطروحة لدعم خط الدفاع في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة ذا أتلتيك، فإن استبعاد اسم كوناتي من حسابات ريال مدريد تزامن مع تقدم المفاوضات بين اللاعب وإدارة ليفربول بشأن عقد جديد، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في الحفاظ على المدافع الفرنسي داخل الريدز بعد انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.