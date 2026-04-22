تشيلسي يقيل مدربه روسينيور

تشيلسي يقيل مدربه روسينيورأنهى نادي تشيلسي يوم الأربعاء عقد مدربه ليام روسينيور بعد سلسلة نتائج سلبية آخرها السخارة من برايتون 3-0.

وتولى روسينيور، البالغ من العمر 41 عاماً، المهمة في يناير بعقد يمتد حتى يونيو 2032، لكنه يرحل الآن بعد أقل من أربعة أشهر، وعلى الرغم من أن النادي لم يكن ينوي مراجعة موقفه إلا في وقت لاحق، إلا أن تراجع النتائج فرض واقعاً مغايراً.

وعين تشيلسي كالوم ماكفارلين مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم، حيث سيكون هناك سوق أقوى للحلول الدائمة، وسيكون خامس مدرب دائم تحت إدارة مجموعة "بلو كو".

وسبق لماكفارلين تولي الدور بعد رحيل إنزو ماريسكا في يوم رأس السنة، وأشرف على التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

وجاء في بيان لنادي تشيلسي: لم يكن هذا القرار سهلاً على النادي، ومع ذلك، فإن النتائج والأداء الأخيرين لم يرقيا إلى المعايير المطلوبة، مع بقاء الكثير للعب من أجله هذا الموسم. يتمنى الجميع في نادي تشيلسي لليام كل النجاح في المستقبل.

الهزيمة يوم الثلاثاء أمام برايتون آند هوف ألبيون جعلتها خمس هزائم متتالية في الدوري دون تسجيل أي هدف، وهو أمر حدث لتشيلسي آخر مرة في عام 1912.

انتقد روسينيور نفسه واللاعبين والأداء بشدة في المقابلات التي تلت المباراة، بينما أمضت إدارة تشيلسي يوم الأربعاء في التفكير في مستقبله.

من المرجح أنهم كانوا يتداولون حول من سيمنح تشيلسي أفضل فرصة للفوز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد ضد ليدز يونايتد، ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فاز روسينيور في كل من مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادته، لكن التعادل 2-2 على أرضه أمام ليدز يونايتد في 10 فبراير بدأ سلسلة من تسع مباريات في الدوري لم تحقق سوى فوز واحد وخمس نقاط.

أدت هذه السلسلة من النتائج إلى تراجع تشيلسي إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق سبع نقاط عن المراكز الخمسة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا - وبفارق ثلاث نقاط فقط عن فولهام صاحب المركز الثاني عشر.

أشرف روسينيور أيضاً على هزيمة بمجموع 8-2 أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وخسر في كلتا المباراتين ضد أرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة.

لم يهزم تشيلسي أي فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرته نحو نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بعد مواجهة ليدز يوم الأحد، ستكون المباراة التالية لتشيلسي في الدوري على أرضه أمام نوتنغهام فورست في 4 مايو، قبل إنهاء حملته ضد ليفربول وتوتنهام هوتسبير وسندرلاند.