أخبار اليمن : تحذيرات من تفاقم أوضاع المرضى في غزة

تحذيرات من تفاقم أوضاع المرضى في غزةحذّر الهلال الأحمر في قطاع غزة، من تداعيات الإغلاق المتقطع لمعبر رفح جنوبي القطاع، مؤكدا أنه يزيد من المخاطر على حياة المرضى والجرحى، في ظل عدم كفاية أعداد المغادرين خلال فترات فتح المعبر لتلبية الاحتياجات العلاجية.

وأوضح رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في القطاع في تصريحات اليوم، أن آلية اختيار الحالات للسفر تتم بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفقا لدرجة الخطورة، بدءا من الحالات الأشد وصولا إلى الأقل خطورة.

وأشار إلى أن هذه الآلية ما تزال مقيدة بعدد محدود من الموافقات، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تحديد أعداد المسموح لهم بالسفر، حيث يمنح الموافقات وفق اعتبارات خاصة به، واصفا القيود المفروضة على اختيار المغادرين بأنها مرفوضة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وتوقفت عمليات إجلاء المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري بشكل كامل منذ الإثنين الماضي، نتيجة إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيانات رسمية، يوجد حاليا أكثر من 22 ألف جريح ومريض في قطاع غزة بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، من بينهم نحو 19 ألف حالة استكملت جميع الإجراءات الطبية والقانونية وتنتظر السماح لها بالمرور.