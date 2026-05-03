أرسنال يعزز القمة بالفوز على فولهام

أرسنال يعزز القمة بالفوز على فولهاموسع أرسنال الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ست نقاط، بعد فوزه السهل 3-صفر على ضيفه فولهام يوم السبت.

وأنجز أرسنال المهمة بثلاثية في الشوط الأول، سجلها فيكتور جيوكيريس "ثنائية" وبوكايو ساكا في الدقائق 9 و40 و"45+4".

وبهذا الفوز، يرفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى ست نقاط مع مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة بخلاف مواجهة إيفرتون بعد غد الاثنين، في إطار منافسات الجولة 35.

ويرفع هذا الفوز من معنويات أرسنال قبل استضافة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بنتيجة 1-1 في إسبانيا.

في المقابل، جمدت هذه الخسارة رصيد فولهام عند 48 نقطة في المركز العاشر، لتضعف آماله في المنافسة على التواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث يتخلف بفارق نقطتين عن السبعة الأوائل.

وفي باقي المباريات، أنعش برنتفورد حظوظه في انتزاع بطاقة أوروبية الموسم المقبل وأسدى خدمة إلى توتنهام بفوزه على وست هام يونايتد 3- صفر.. واستفاد برنتفورد من هدف بالنيران الصديقة سجله المدافع كونستانتينوس مافروبانوس (15 بالخطأ في مرمى فريقه)، ثم ضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها البرازيلي إيغور تياغو (54)، مسجلا هدفه الثاني والعشرين هذا الموسم في الدوري الممتاز، قبل أن يختتم الدنماركي ميكل دامسغارد الثلاثية (82).

ورفع برنتفورد رصيده الى 51 نقطة في المركز السادس مؤقتًا متقدما بنقطة واحدة على برايتون السابع. وتجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين أمام توتنهام الثامن عشر.

واستعاد نيوكاسل توازنه بعد أربع هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه برايتون 3-1..وعاد سندرلاند بنقطة واحدة فقط من ميدان مضيفه ولفرهامبتون أول الهابطين 1-1.