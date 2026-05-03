وزارة العمل تحذر من محاولات النصب والاحتيال المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 12:13 صباحاً - قالت وزارة العمل اليوم السبت، إنه مع كل مناسبة يتم خلالها صرف منح أو إعانات للعمالة غير المنتظمة، تنشط بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة التي تستهدف المواطنين، في محاولة للنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات الحصول على هذه المنح.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه منذ أيام قليلة اعتمد وزير العمل حسن رداد، منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتشددت الوزارة على أن إجراءات التسجيل والصرف تتم وفق ضوابط محددة وواضحة، حيث لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، وأن التسجيل يتم حصريًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة.كما يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

وناشدت الوزارة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

كما أكدت وزارة العمل على استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.