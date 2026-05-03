أخبار اليمن : بن حبتور يعزي بوفاة أحمد صالح بن حبتور

بن حبتور يعزي بوفاة أحمد صالح بن حبتور
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة المساعد الطبي أحمد صالح سعيد سليمان بن حبتور، مدير المركز الصحي في قرية الغرير، غيل حبان بمحافظة شبوة.
وأشاد بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ صالح سعيد بن حبتور وشقيق الراحل ياسر، وأبنائه سند ورمزي ورامي وصالح وحسام، وجميع آل سليمان وآل بن حبتور في اليمن والمهجر، بمناقب الفقيد وإسهامه الإنساني في خدمة المجتمع في غيل حبان والروضة وشبوة كلها.
ولفت إلى أن الفقيد كان يحمل روحا خيرة ويحرص على خدمة الجميع بإخلاص وتفان، موضحا أن نهجه الإنساني في خدمة الغير أكسبه احترام الجميع.
وعبر الدكتور بن حبتور، عن خالص العزاء والمواساة لوالد الفقيد وشقيقه وأبنائه وآل سليمان وآل بن حبتور كافة بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
