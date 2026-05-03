هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 01:24 صباحاً -

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحول مفاجئ وحاد في حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن البلاد ستنتقل من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته اليوم السبت إلى انخفاض كبير وتدريجي بدءاً من الغد.

تراجع كبير في درجات الحرارة غداً الأحد

أوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، أن الحرارة سجلت اليوم السبت 34 درجة مئوية نتيجة كتل هوائية صحراوية، ولكن من المتوقع أن تشهد البلاد غداً الأحد انخفاضاً حاداً يتراوح بين 8 إلى 9 درجات مئوية، مشيرة إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل 26 درجة مئوية، نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أجواء شتوية ليلية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

وحذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي من أن طقس الأسبوع الجاري سيميل إلى الأجواء الشتوية خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث ستنخفض الصغرى لتصل إلى 13 و14 درجة مئوية، لافتة إلى وجود نشاط للرياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المحافظات، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.

نصائح هامة للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

وجهت الدكتورة منار غانم حزمة من النصائح للمواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل، والالتزام بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية عند الخروج، كما شددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر، وتجنب الوقوف بجوار الأشجار أو أعمدة الإنارة أو المباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح القوي، مؤكدة على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية بدقة.