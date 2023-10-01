نشكركم على متابعتكم خبر بدء تطبيق الغرامة على غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

باشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الأحد، تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاشتراك يوم أمس.

ومن المقرر تطبيق غرامة400 درهم بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه، سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر “صاحب المنشأة التي يعمل بها”، والعمالة المساعدة. والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

وكشفت آخر إحصائيات الوزارة عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023.

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل. وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا أو 60 درهماً سنوياً، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

وتشمل الفئة الثانية من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً أو 120 درهماً سنوياً. ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم، ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين.

ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.



