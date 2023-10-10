نشكركم على متابعتكم خبر بدءاً من اليوم.. إطلاق حملة “أعمال ناجحة وإقامة سعيدة” في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل. وتبدأ حملة التوعية اليوم 10 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة ثلاث أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.