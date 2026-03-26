نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يبحث مع نظيرته الصربية تعزيز التعاون الاقتصادي وترتيبات مشاركة مصر في Expo 2027 بلجراد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية والمفوّضة العامة لمعرض Expo 2027 Belgrade، بحضور السفير أحمد سلامة سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية صربيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين, وترتيبات مصر في Expo 2027 بلجراد مايو -أغسطس 2027.

وشمل الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مناقشات حول مجالات الشراكة المختلفة، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة، التجارة، والاستثمار، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز متانة العلاقات التاريخية التي تجمع القيادة السياسية في القاهرة وبلجراد.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في معرض إكسبو 2027 بلجراد، بما في ذلك استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي خلال هذا الحدث الدولي. وقد سلط الجانبان الضوء على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين العام الماضي، مع التأكيد على ضرورة تفعيل كافة بنود الاتفاقية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المتبادلة.

يُذكر أن معرض «إكسبو» يُعد أحد أهم وأكبر الفعاليات الدولية متعددة الأطراف، حيث يُنظَّم تحت إشراف المكتب الدولي للمعارض، ويعد منصة استراتيجية للدول المشاركة للترويج لفرصها الاستثمارية والسياحية، وبناء شراكات اقتصادية وتجارية طويلة الأمد، بما يسهم في دفع جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

قدّم الدكتور فريد، التهنئة للحكومة الصربية بمناسبة استضافة معرض «إكسبو بلجراد 2027»، مؤكداً حرص مصر على أن تكون مشاركتها في هذا الحدث العالمي فعّالة ومؤثرة تعكس ثقلها الإقليمي، لا سيما أنها تأتي استجابة للدعوة الكريمة الموجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل حاليًا على إعداد مقترح متكامل للمشاركة في المعرض، بما يضمن الاستفادة القصوى من هذا الحدث الدولي في الترويج للفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة، مشيداً في الوقت ذاته بحرص الجانب الصربي على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان مصرية متميزة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

لازاريفيتش: ندرس إنشاء مكتب تجاري في القاهرة ليكون الأول من نوعه لصربيا في أفريقيا

ومن جانبها، كشفت ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا، عن توجه بلادها لتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة، من خلال دراسة إنشاء مكتب تجاري واقتصادي بالسفارة الصربية في القاهرة، ليكون الأول من نوعه لصربيا في القارة الأفريقية، بما يعكس إدراك بلجراد لمكانة مصر كمحور لوجستي وتجاري رئيسي في أفريقيا.

ووجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدعوة لنظيرته الصربية لزيارة مصر خلال العام الجاري، لمتابعة ملفات التعاون المشترك، إلى جانب العمل على تكثيف البعثات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، رحبت الوزيرة الصربية بالدعوة، ووجهت دعوة مماثلة للوزير، في وقت يُنتظر أن يقوم وفد رسمي بزيارة رسمية إلى صربيا تزامنًا مع فعاليات «إكسبو 2027 بلجراد» العام المقبل، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترسيخ أطر التعاون المشترك.

حضر اللقاء، الوزير مفوض تجاري عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي.

ومن المقرر إقامة المعرض في العاصمة الصربية “بلجراد” في الفترة من 15 مايو إلى 15 أغسطس 2027 ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 4 ملايين زائر ومشاركة ما يزيد عن 120 دولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار يبحث مع نظيرته الصربية تعزيز التعاون الاقتصادي وترتيبات مشاركة مصر في Expo 2027 بلجراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.