هبة سلامة: الكوميسا تستحوذ على 67% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في أفريقيا

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 05:11 مساءً - محمد أحمد _ أكدت هبة سلامة الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن منطقة الكوميسا تشهد تحولاً متسارعاً في موقعها على خريطة الاستثمار العالمية، مدعومة بارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية.

وقالت سلامة في كلمتها خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي اليوم ويعقد تحت رعاية الرئيس الكيني وليام أوتو، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الكوميسا سجلت قفزة تاريخية بلغت 154% خلال عام 2024، لتصل إلى 65 مليار دولار أمريكي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في منذ بداية هذا العقد.

وأوضحت سلامة أن هذا النمو القوي يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات المنطقة، مشيرة إلى أن بعض المشاريع الكبرى – مثل مشروع رأس الحكمة في مصر- أسهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار إلى المنطقة، ما يعكس زخماً استثمارياً حقيقياً ومتنامياً في دول الكوميسا.

وأضافت أن حصة دول الكوميسا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تضاعفت من 2% إلى 4%، فيما ارتفعت حصتها من الاستثمارات المتجهة إلى الاقتصادات النامية من 3% إلى 7%، لتستحوذ المنطقة اليوم على نحو 67% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى القارة الأفريقية، كما شهد تمويل المشاريع الدولية بالمنطقة نمواً ملحوظاً، حيث تضاعف ليصل إلى 79 مليار دولار، في حين حافظت استثمارات المشاريع الجديدة (Greenfield) على معدلاتها القوية لتصل إلى أكثر من 77 مليار دولار.

وشددت الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) على أهمية توسيع نطاق الاستثمارات في المنطقة ليشمل كافة الدول ما يسهم في تحقيق أثراً تنموياً أوسع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العديد من القطاعات شهدت طفرة في جاذبة للاستثمار.

أشارت إلى أن الاستثمارات في قطاع الإنشاءات سجلت نمواً يقارب خمسة أضعاف، فيما ارتفعت الاستثمارات في قطاع الطاقة وإمدادات الغاز بنسبة 22%، وقفزت الاستثمارات في الطاقة المتجددة بنسبة 67%، كما شهد قطاعا الصحة والتعليم نمواً لافتاً بلغ 130%، وذلك مقابل تراجع الاستثمارات في قطاعات مثل الأغذية والزراعة، والبنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي، كما لا تزال الاستثمارات في قطاع النقل دون المستوى المطلوب وهو ما يتطلب جهدا أكبر لجذب مزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات الحيوية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقالت هبة سلامة إن الاستثمار في منطقة الكوميسا يشهد تحولاً جوهرياً، حيث أصبحت وجهة استثمارية قائمة بذاتها، في ظل الفرص والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها القارة ما جعلها في مسار صعود، بما تمتلكه من طاقات بشرية وأسواق واعدة وأفكار مبتكرة.”

وأكدت أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب التركيز على عدة محاور استراتيجية رئيسية، تشمل تعزيز القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والمهارات والصحة، إلى جانب تطوير أطر البيانات والسياسات بما يعزز الشفافية والاستقرار والتوقعات الواضحة للمستثمرين.

وأوضحت أن هذه الأولويات تتماشى مع استراتيجية الكوميسا للفترة 2026 – 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المستدامة في دول المنطقة.

وأكدت سلامة على أن منتدى استثمار الكوميسا 2026 يمثل منصة مهمة لتحفيز الشراكات الاستثمارية وإزالة العوائق أمام تدفقات رأس المال، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الإمكانات الاقتصادية الهائلة في القارة إلى فرص تنموية ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات، منبهة إلى أن المنتدى لا يمثل فرصة للحديث عن مستقبل أفريقيا فحسب، بل لصناعته، والسعي لتحويل رؤوس الأموال إلى فرص عمل، والأفكار إلى صناعات، والإمكانات إلى واقع ملموس، يتطلب شجاعة في الرؤية وإرادة مشتركة للعمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة سلامة: الكوميسا تستحوذ على 67% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.