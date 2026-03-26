وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس النواب اللبناني ببيروت ويؤكد تضامن مصر مع لبنان الشقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 06:30 مساءً -

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني يوم الخميس ٢٦ مارس، وذلك لبحث التطورات في لبنان والمنطقة والتأكيد على دعم مصر الكامل للبنان الشقيق فى ظل الظرف الدقيق الذى يمر به.

ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، مؤكداً حرص القيادة السياسية على مساندة لبنان ومؤسساته في هذا الظرف الدقيق. وأبرز وزير الخارجية توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتسيير مساعدات إنسانية بلغت حمولتها ١٠٠٠ طن، للتخفيف من التداعيات القاسية للأزمة الراهنة، انطلاقاً من ثوابت السياسة المصرية الرامية لدعم لبنان والحفاظ على سيادته وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبنانى الشقيق.

من جانبه، طلب دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نقل تحياته وتقديره العميق لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالدور الريادي لمصر ووقوفها المستمر إلى جانب لبنان، ومؤكداً أهمية الدعم المصري، سواء على الصعيد الإغاثي أو الدبلوماسي في مساعدة لبنان على تجاوز المحنة الحالية. كما ثمن التحركات المصرية المكثفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لوقف العدوان الاسرائيلى على لبنان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد تقدير مصر لدور المؤسسة التشريعية اللبنانية تحت قيادة الرئيس بري في ترسيخ الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز التوافق الوطني. وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية التي قدمتها مصر تعبر عن تضامن شعبي ورسمي يهدف إلى مساندة جهود الدولة اللبنانية في رعاية النازحين، معربا عن ثقة مصر في قدرة لبنان على اجتياز هذه الأزمة، ومشيراً إلى أن توالي زيارته إلى بيروت، والتي بلغت خمس زيارات خلال عامين، يعكس خصوصية العلاقات الثنائية والتزام مصر الكامل بدعم استقرار لبنان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الأراضي اللبنانية، رافضاً بشكل قاطع الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما ادان الاستهداف الممنهج للمنشآت المدنية والحيوية، والذي أسفر عن تفريغ مناطق واسعة من سكانها ونزوح ما يزيد عن مليون مواطن، مؤكدا أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي وتوظيف المآسي الإنسانية كأوراق ضغط، وهو ما ترفضه مصر وتدينه بشدة.

وجدد وير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم لحق الدولة اللبنانية في بسط سلتطها على كافة أراضيها، مثمنا الجهود الرامية لحصر السلاح بيد الدولة. وطالب الوزير عبد العاطي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية والتنفيذ الشامل للقرار ١٧٠١ دون انتقائية، مشيراً إلى أن مصر تواصل تحركاتها لتجنب انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة. كما شدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن لمسئولياته لردع الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للسيادة اللبنانية وتكثيف الدعم الانسانى.