قرارات مهمة للحكومة.. دعم شركات الأسمنت واستكمال مشروعات طرق وصرف ومستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 06:30 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، في إطار دعم الاقتصاد واستكمال المشروعات القومية وتحسين الخدمات، حيث شملت القرارات صرف مستحقات لشركات مصدرة، واعتماد مشروعات بنية أساسية، ومتابعة ملفات الاستثمار والتأمينات.

وقرر المجلس صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا، بعد انتهاء صندوق تنمية الصادرات من مراجعة ملفاتها، وذلك لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرة الشركات على التصدير.

كما وافق المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن استكمال وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات الإسكان والنقل والصناعة والتعليم والصحة، ومن بينها تطوير طرق رئيسية، ومحطات معالجة صرف صحي، ومشروعات القطار الكهربائي السريع، وإنشاء مستشفيات جامعية ومبانٍ تعليمية جديدة.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات القائمة، بما يدعم جذب رؤوس الأموال.

وفي السياق نفسه، استعرض المجلس القوائم المالية نصف السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب تقرير الاستثمارات ومؤشرات الأداء، وذلك لمتابعة كفاءة إدارة أموال التأمينات وتعزيز الاستدامة المالية.