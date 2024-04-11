نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

قد عبر قادة الدول في برقياتهم عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما عبروا عن أطيب تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشعب الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبهم، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لقادة الدول العربية والإسلامية على مشاعرهم الطيبة وتبريكاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعوا الله تعالى أن يحفظ قادة الدول العربية والإسلامية وشعوبهم من كل مكروه، وأن يمن عليهم بالخير واليمن والبركات.

وضمت برقيات التهنئة تمنيات قادة الدول العربية والإسلامية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الكريم.

كما عبر قادة الدول عن تقديرهم الكبير للدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين العربي والإسلامي، وجهودها الدؤوبة لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية والإسلامية.