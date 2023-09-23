نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 30 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة مفخخة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات، اليوم السبت، نتيجة انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال.

وأفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.

وجاء في البيان: "قتل نحو 30 شخصا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المباني في منطقة الانفجار لأضرار كبيرة.