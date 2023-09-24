العالم اليوم - زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز التعاون مع الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 04:24 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين في رسالة إلى الرئيس شي جين بينغ.

وجاءت الرسالة ردا على التهاني التي أرسلها شي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.

وقال كيم في الرسالة "أعتقد أن العلاقات التي تتسم بالود والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والصين ستتطور بشكل مطرد بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ورغبة الشعبين في المستقبل".

وفي يوليو الماضي، تعهد كيم بتطوير العلاقات مع الصين والوصول بها إلى "آفاق جديدة"، بعد لقائه الوفد الصيني الذي زار بيونغيانغ للمشاركة في الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الكورية.